Milano: cinque furti in un mese, arrestati quattro ladri (3)

- La tecnica, riscontrata dai poliziotti della Squadra Mobile anche in altre indagini condotte su gruppi di cittadini georgiani, era quella di inserire pezzetti di carta o fili di colla trasparenti tra lo stipite e la porta per accertare l'eventuale passaggio di persone. L'indagine ha permesso di raccogliere, al momento, gravi indizi di reità in ordine a cinque furti consumati tra il 7 luglio e il 7 agosto in varie zone della città. Tre dei cittadini stranieri sono stati individuati nel loro covo in zona Bicocca mentre un quarto uomo è stato rintracciato nei pressi di Rogoredo: alla vista degli agenti della Polizia di Stato hanno tentato di buttare dalla finestra la refurtiva senza esito dato che il palazzo era già circondato. All'interno del loro appartamento gli agenti hanno rinvenuto numerosissime chiavi alterate, grimaldelli, trapani elettrici, smerigliatrici, strumenti da taglio di precisione, alcuni monili in oro, orologi e personal computer trafugati nei loro colpi. I quattro cittadini georgiani, di cui uno con precedenti penali per reati contro il patrimonio, avevano la disponibilità di veri e propri kit di addestramento: serrature e blocchetti dove esercitarsi all'apertura di porte di qualsiasi tipo. Nel corso dell'attività investigativa, inoltre, è emersa la figura di un cittadino egiziano residente in via Padova, ricettatore e terminale ultimo della refurtiva sottratta dai georgiani al termine dei furti: lo stesso è stato sottoposto a perquisizione e deferito all'Autorità Giudiziaria per ricettazione. (segue) (Com)