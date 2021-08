Milano: cinque furti in un mese, arrestati quattro ladri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo caso vede coinvolto un gruppo di cittadini georgiani specializzati nei furti in abitazione con la tecnica della "chiave bulgara" e da una ridotta permanenza nei luoghi ove mettono a segno i furti, al fine di scongiurare le indagini nei loro confronti. La Questura di Milano, nel periodo estivo, ha intensificato i controlli sul territorio per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Nelle ultime settimane, gli agenti della Polizia di Stato, tramite gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale, dei commissariati cittadini e della squadra mobile, hanno accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione della questura milanese 15 cittadini georgiani, tutti irregolari sul territorio nazionale, per l'analisi della loro posizione. Nove di questi, con precedenti per reati contro il patrimonio e in particolare furti in abitazione, sono stati accompagnati coattivamente alla frontiera ovvero condotti presso i centri di permanenza per il Rimpatrio in attesa di espulsione; a sei, invece, è stato ordinato con provvedimento del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 7 giorni. (Com)