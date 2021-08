Afghanistan: senatore Usa McConnell, raid aerei fermino avanzata talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero condurre raid aerei e fornire supporto alle forze afgane per impedire ai talebani di conquistare Kabul. Lo ha dichiarato il capogruppo della minoranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, secondo il quale non sarebbe troppo tardi per impedire la presa di Kabul da parte dei talebani. “Se non interveniamo la sicurezza degli Stati Uniti sarà minacciata e il prezzo per la popolazione afgana altissimo”, ha dichiarato il senatore. Negli ultimi giorni i repubblicani hanno fortemente criticato la decisione del presidente Joe Biden di ritirare le truppe statunitensi dall’Afghanistan. (Res)