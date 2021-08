Ferragosto: litorale laziale preso d'assalto, Capitaneria intensifica controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come consuetudine i 361 chilometri di litorale Laziale che va da Montalto di Castro a Minturno nel pontino, al confine con la Campania, fino a Marina di Pescia Romana, nel viterbese al confine con la Toscana, in occasione del Ferragosto è preso d'assalto da bagnanti e diportisti. Per questo è massimo l'impegno della capitaneria di porto della Direzione marittima di Civitavecchia che con i 17 uffici dei 3 compartimenti marittimi regionali, Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta, impiegherà 28 mezzi navali del Corpo dislocati nei porti e negli approdi di giurisdizione sotto il coordinamento del Terzo Centro di soccorso marittimo di Civitavecchia. Sono 151 i militari che opereranno da terra nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro” che, da oltre trent’anni, salvaguarda la vita umana in mare durante la stagione balneare, contribuendo a che anche il Ferragosto sia trascorso in sicurezza e serenità. (segue) (Rer)