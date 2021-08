Ferragosto: litorale laziale preso d'assalto, Capitaneria intensifica controlli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilevante infine l’impegno che sarà garantito affinché domenica 15 si tengano in sicurezza le tradizionali processioni a mare dell’Assunta, spesso seguite da numerose imbarcazioni di fedeli. A Fiumicino, dove, in particolare, è prevista la partecipazione del Vescovo, Monsignor Gianrico Ruzza, ma anche a Santa Marinella e a Montalto di Castro, le locali Capitanerie di porto hanno predisposto dedicati dispositivi di vigilanza interforze, a riprova del consolidato ed efficace coordinamento sperimentato da tempo instaurato con gli Organismi Forze di polizia dotati di assetti navali. Ad ogni modo sempre attivo, anch’esso per le 24 ore, 7 giorni su 7, è il numero per le emergenze in mare “1530” per contattare il più vicino ufficio della Guardia Costiera e attivare con immediatezza il personale e i mezzi navali del Corpo delle Capitanerie di porto per esigenze di sicurezza in mare (Rer)