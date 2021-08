Afghanistan: Fratoianni (Si), apprensione ipocrita e un po' indecente di Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I titoloni dei grandi giornali raccontano di un 'Occidente' in apprensione per quello che sta succedendo in Afghanistan. L'apprensione riguarda l'avanzata poderosa dei Talebani che in poche settimane hanno riconquistato due terzi del Paese. Quello che dovrebbe suscitare indignazione e che invece scompare incredibilmente dal dibattito è la catena degli errori e delle responsabilità che fanno da contorno a questa situazione". Lo scrive sul suo blog su Huffington Post il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. "Guerre umanitarie, in nome dell'esportazione della democrazia, guerre costruite e giustificate - prosegue - sulla base di prove false (ricordate le fialette agitate dal segretario di stato Colin Powell il 5 febbraio del 2003), guerre sostenute dalla stragrande maggioranza della politica e dei commentatori. Allora nei Parlamenti si opposero quasi isolate le forze della sinistra cosiddetta radicale, e in Italia anche l'area della sinistra Ds guidata da Fabio Mussi, accusate di comportamento antipatriottico da chi celebrava la retorica del Paese unito attorno ai 'nostri ragazzi' inviati sul fronte della guerra umanitaria". (segue) (Rin)