Afghanistan: Fratoianni (Si), apprensione ipocrita e un po' indecente di Occidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a vent'anni dall'attacco all'Afghanistan e a quasi venti dalla seconda guerra in Iraq il bilancio è drammaticamente negativo - osserva Fratoianni -. E non solo per l'Afghanistan dei Talebani che fu attaccata alla ricerca di Bin Laden nonostante i piloti degli aerei che si schiantarono sulle torri gemelle e sul pentagono fossero quasi tutti sauditi. Anzi, con regime Saudita i rapporto sono rimasti ottimi e oggi, oltre a Renzi che ne magnifica il 'nuovo Rinascimento' abbiamo ripreso anche a vendergli le armi dopo che Draghi ha cancellato il provvedimento del secondo Governo Conte che aveva messo fine a quella vergogna. Ci aspetteremmo almeno - conclude - che i governanti di oggi dei Paesi che allora contribuirono a scatenare questo disastro, aprano le frontiere per accogliere questi nuovi profughi prodotti dalle loro scelte e dal loro cinismo. Invece nulla di tutto questo accade. Resta solo l'apprensione. Ipocrita e un po' indegna", conclude per poi affidare un'ultima riflessione ad un post scriptum: "E oggi, dopo la morte di Gino Strada che lascia un vuoto enorme, in molti dovrebbero semplicemente chiedergli scusa". (Rin)