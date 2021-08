Francia: Consiglio costituzionale approva impianto della legge su separatismo religioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio costituzionale francese ha emesso nella serata di ieri una sentenza in cui ha approvato il controverso disegno di legge sul separatismo religioso adottato il 23 luglio dal Parlamento di Parigi. Il Consiglio ha respinto l'articolo 16 della legge sulla sospensione delle attività delle associazioni, affermando che, poiché il processo potrebbe richiedere sei mesi, ciò violerebbe la libertà di associazione. La massima autorità costituzionale del Paese ha inoltre respinto l'articolo 26 sulla concessione o il ritiro dei permessi di soggiorno a cittadini stranieri, affermando che ciò è contrario ai principi della Repubblica francese. Tutti gli articoli del provvedimento sono invece stati approvati. "Questo testo voluto da Emmanuel Macron permetterà di combattere, con la forza, contro coloro che vogliono minare la laicità", ha commentato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, che aveva presentato il testo, ufficialmente intitolato "Rispetto dei principi della Repubblica", come un rimedio contro "l'offensiva islamista" in corso in Francia. Tre giorni dopo la sua adozione definitiva, il 23 luglio all'Assemblea nazionale, più di 60 deputati di sinistra e altrettanti di destra, nonché i senatori dei Repubblicani hanno chiesto ai Saggi di Rue de Montpensier di valutare alcune disposizioni della legge, ritenute liberticide. Il disegno di legge applica di fatto, il discorso di Emmanuel Macron del 2 ottobre a Les Mureaux, quando ha presentato la sua strategia tanto attesa per combattere l'Islam radicale. La normativa contiene una serie di misure a volte tecniche sulla neutralità del servizio pubblico, la lotta all'odio online, la protezione dei dipendenti pubblici e degli insegnanti, la supervisione dell’istruzione domestica, il controllo rafforzato delle associazioni, la trasparenza delle sette e il loro finanziamento, e la lotta ai certificati di verginità, alla poligamia e ai matrimoni forzati. (Frp)