Ferragosto: Sant'Egidio, a Roma e in altre città insieme a senza dimora rifugiati e anziani

- Sarà un “Ferragosto della solidarietà” e di speranza per il futuro nonostante la crisi e la pandemia che continuano a minacciare tutti, ma in modo particolare i più fragili. "È per questo che proprio con tutti loro, nostri amici durante tutto l’anno, vogliamo passare il Ferragosto. Nel rispetto delle precauzioni sanitarie, la Comunità di Sant’Egidio organizza il 15 agosto a Roma e in altre città italiane momenti di incontro all’insegna del buon cibo, compreso il tradizionale cocomero, con anziani, senza fissa dimora, immigrati, ma anche famiglie italiane che si sono trovate in difficoltà economiche dopo l’inizio della pandemia". Lo si legge in una nota della comunità di Sant'Egidio. "A Roma l’appuntamento è il 15 agosto, a partire dalle 12, alla mensa di via Dandolo 10. (segue) (Com)