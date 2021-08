Ferragosto: Sant'Egidio, a Roma e in altre città insieme a senza dimora rifugiati e anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distribuire i pasti - si legge nella nota - e fare festa con quanti verranno, anche alcuni immigrati, tra cui rifugiati venuti con i corridoi umanitari, che si sono offerti di aiutare insieme agli altri volontari. Il 'Ferragosto della solidarietà' sarà vissuto anche nei numerosi cohousing e convivenze realizzati da Sant’Egidio in diversi quartieri della capitale con anziani, persone con disabilità, ex senza fissa dimora. Le feste si svolgeranno anche in diverse città italiane, come a Genova, dove i Giovani per la Pace faranno, nel pomeriggio, animazione con gli anziani soli del centro storico o a Napoli, dove si svolgerà una distribuzione di pasti e dolci tipici per i senza dimora, alla stazione e in alcuni quartieri del centro. (Com)