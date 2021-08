Milano: Rocca (Fd'I), parco di Porta Vittoria e centro sportivo ancora incompleti, è il modus operandi di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato il progetto nel 2018, il parco di Porta Vittoria, insieme con un centro sportivo, doveva essere completato entro giugno 2021. Delle due opere promesse dalla giunta Sala oggi non vediamo neanche il principio. Commenta così in una nota riguardante i lavori Francesco Rocca, candidato al consiglio comunale per Fratelli d'Italia. "In questo periodo di campagna elettorale sono stati presentati in pompa magna super progetti che prevedono grandi riqualificazioni; attenzione perché il modus operandi del sindaco Sala e dei suoi assessori è lo stesso adottato per il parco non ancora realizzato di Porta Vittoria", conclude Rocca (Com)