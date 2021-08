Iraq: presentato nuovo piano per prevenire infiltrazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando iracheno per le operazioni congiunte ha annunciato un’importante operazione di sicurezza per prevenire l’infiltrazione dei terroristi e proteggere i tralicci di trasmissione elettrica. Lo riferisce il portavoce del Comando, il generale Tahsin al Khafaji, secondo il quale il nuovo piano vuole mettere in sicurezza l’area a nord di Baghdad, compresa la città di Tarmiya. “L’operazione mira a eliminare le cellule terroristiche attive nell’area e andrà avanti finché non avremo raggiunto questo obiettivo”, ha dichiarato il generale. L’area a nord di Baghdad è teatro di numerosi episodi di sabotaggio alla rete elettrica, causando interruzioni dell’energia in diverse regioni. (Res)