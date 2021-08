Partecipate: Figliomeni (Fd'I), scelte su Farmacap vengano adottate da prossima amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto preoccupati di questa accelerata ferragostana dove si rischia di dare il colpo di grazia finale alle diverse società partecipate da Roma Capitale tra cui Farmacap". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Una giunta Raggi che, invece di fare mea culpa dopo cinque anni di inutili chiacchiere ed immobilismo, oltre alla recente sonora bocciatura della Corte dei conti, continua ad andare avanti con approssimazione e superficialità. Una condotta che rischia di aggravare ulteriormente la situazione per i servizi alla collettività, visto che l'azienda, pur possedendo molte potenzialità, non è mai stata sfruttata appieno con ciò comportando criticità per il personale dipendente, così come anche denunciato dalle rappresentanze dei lavoratori. Molto spesso, per senso di responsabilità, abbiamo consentito all'amministrazione Raggi, sempre più deflagrata al suo interno, di ottenere il numero legale in Aula ma non possiamo tollerare ulteriori irreparabili danni alla città ed ai romani. Le scelte strategiche su questa fondamentale azienda del Campidoglio dovranno essere adottate dalla prossima Amministrazione e non da una armata brancaleone".(Com)