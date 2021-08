Milano: Moratti, crollo del Ponte Morandi una tragedia che abbiamo ancora davanti agli occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre anni fa, da qui a pochi minuti, in quella che doveva essere come tradizione la vigilia di una giornata di festa, Genova e l’Italia intera venivano colpite da una tragedia che tutti abbiamo ancora drammaticamente negli occhi. Commenta così, in un post di Facebook, il terzo anniversario dal crollo del ponte Morandi il vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti. "Erano le 11,36 del 14 agosto 2018 quando, sotto una pioggia battente, il ponte Morandi crollò improvvisamente sprofondando sul letto vuoto del fiume Polcevera e provocando la morte di 43 persone. Tra loro, anche Angela Zerilli, dirigente dell’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia". "Il ricordo delle vittime di quella tragica mattinata sia sempre da monito affinché tragedie simili non si possano ripetere", conclude Moratti. (Com)