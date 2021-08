Forza Italia: Berlusconi, difendo il bipolarismo, nostro ruolo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bipolarismo in Italia "è certamente imperfetto, ma è un grande passo avanti verso la democrazia compiuta", questo vale anche con il governo Draghi "che nasce in circostanze eccezionali e non esprime una formula politica per il futuro". Lo ha scritto Silvio Berlusconi in un intervento sul "Corriere della sera". Il presidente di Forza Italia parla di un bipolarismo in "un sistema maturo nel quale il senso dello Stato e della comune responsabilità istituzionale unisce i due schieramenti. Questo è precisamente il ruolo che Forza Italia ambisce ad esercitare nell'ambito dello schieramento che noi abbiamo fondato, il centro-destra. Un centro-destra al quale rivendico come merito di essere sempre stato leale, fino al punto di sacrificare spesso, quando guidavo il governo, le ragioni di partito a quelle della coalizione". Tutto questo in coalizione di centro-destra che, precisa Berlusconi, "comprende forze molto diverse da noi, per cultura, tradizioni e stile politico, ma ciò non è affatto in contraddizione con il bipolarismo né lo sarebbe con il bipartitismo, se un giorno arriveremo - come auspico - al partito unico del centro-destra". (segue) (Rin)