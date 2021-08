Pa: Colao, in autunno certificati online per tutti i residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già in autunno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) fornirà certificazioni online valide e gratuite, e da lì il passo per certificati e attributi digitali diretti tra Amministrazioni sarà breve. Nel rispetto della Privacy, ma anche applicando il buon senso: se una Pa vuole avere i miei dati per erogarmi un servizio, è nel mio interesse che l’informazione passi in automatico, sempre tutelando i diritti fondamentali". Lo ha dichiarato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale in un’intervista al "Corriere della Sera". (Rin)