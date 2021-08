Digitale: Colao, vincere resistenze per esserne la culla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in consultazione per le gare 'Italia a un giga' - fibra e Fixed Wireless - da avviare a fine anno. È partito il piano per la cablatura sottomarina delle Isole minori e seguiranno i piani sanità e scuole. Vanno migliorate la copertura delle linee ferroviarie e strade secondarie, essenziali in un mondo di trasporti sostenibili e lavoro smart. Con Gaia-X e 5G Cloud sosterremo innovazioni nell’automazione, nell’agricoltura di precisione, nella mobilità, nella tutela ecologica e ambientale, nella digitalizzazione del patrimonio culturale. Questi anni possono essere la culla della nuova Italia digitale". Lo ha spiegato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale in un’intervista al "Corriere della Sera". "La resistenza da vincere in Italia - ha continuato - non è nella politica, ma nella ragnatela di norme e poteri amministrativi che tanti presidiano, quasi sempre in buona fede, e che rendono l’innovazione lenta e complicata. Dobbiamo adesso vincere i cuori di tutti e trasformarli in guardiani di principi futuri e non di regole pre-digitali". (Rin)