Sicurezza: Colao, uniamo le forze contro gli attacchi hacker

- "Credo tutti abbiano capito che nel digitale 'piccolo e disomogeneo' è pericoloso, se si hanno decine di Data centers locali, con pochi specialisti. L'Agenzia lavorerà con tutti per rafforzarci nella prevenzione e mitigazione di attacchi. La Polizia postale continuerà nell’eccellente opera di repressione del crimine, e i Servizi nella difesa geopolitica del Paese. Pensi a un tridente della Cybersicurezza Italiana, una palestra di eccellenza per giovani esperti in Ict". Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale in un’intervista al "Corriere della Sera". (Rin)