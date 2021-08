Pa: Colao, 18 milioni di italiani hanno scaricato app Io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "18 milioni" i cittadini che "hanno scaricato la app 'Io' per utilizzare servizi come il Cashback, il Green pass, le notifiche e i pagamenti digitali, siamo avanti in Europa. Il rischio di complicare la vita sussiste se non si coordinano gli sviluppi digitali. Oggi ad esempio abbiamo fascicoli sanitari diversi tra Regioni, alcuni eccellenti altri quasi vuoti, abbiamo applicazioni comunali digitali efficacissime e altrove processi manuali novecenteschi. Occorre aggregare e rendere omogenei i servizi". Lo ha affermato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale in un’intervista al "Corriere della Sera". (Rin)