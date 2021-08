Roma: litiga con la sorella e minaccia di morte agenti con accetta, arresta 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia del commissariato Celio è intervenuta in via dei conciatori a Roma per sedare una violenta lite. All'arrivo sul posto, gli agenti scoprono che a litigare sono state due sorelle brasiliane. Una delle due contendenti ha confermato la discussione precisando che la stessa era avvenuta per motivi banali. La situazione si è complicata quando in strada si è presentata anche la sorella priva di documenti. Quando i poliziotti l'hanno informata che per questo motivo, avrebbero dovuto portarla all'ufficio immigrazione della Questura, la donna si è precipitata in casa ed è uscita con una mannaia gridando "andate via o vi ammazzo". Aggrediti con pugni, morsi, i poliziotti in collaborazione con una pattuglia del commissariato Colombo hanno arrestato la 31enne per minacce resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Convalidato l'arresto, gli agenti, hanno poi accompagnato la 31enne, clandestina in Italia, all'Ufficio Immigrazione per le successive pratiche. (Rer)