- È temporaneamente chiuso il sottopasso stradale della Nsa274 Bronese tangenziale Est di Pavia "Degli ontani", al km 5,000 a Pavia, per la rimozione di un albero pericolante. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale di Anas e i le forze dell'ordine per le operazioni di ripristino della normale transitabilità appena possibile. (Com)