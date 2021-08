Danimarca: Covid, da oggi non più obbligatoria mascherina anche su mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Danimarca da oggi non è più necessario indossare mascherine protettive nei mezzi di trasporto, come autobus, treni o traghetti. Il requisito della mascherina per i passeggeri in piedi nel trasporto pubblico locale avrebbe dovuto essere revocato il primo settembre, ma ora è stato annullato, come annunciato nei giorni scorsi dal ministero dei Trasporti danese. La decisione di anticipare la misura segue la raccomandazione delle autorità sanitarie di mantenere la distanza di un metro negli spazi pubblici. Il ministero ha affermato che è stata "una conseguenza naturale", quindi, l'abolizione dell'obbligo di indossare la mascherina. Da metà giugno i danesi sono quasi del tutto esentati dall’indossare delle mascherine sanitarie, con unica eccezione i passeggeri degli aerei, in quanto su questi mezzi si applicano le norme sanitarie internazionali. (Sts)