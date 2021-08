Afghanistan: prime truppe Usa a Kabul per evacuazione diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime truppe statunitensi sono arrivate all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai, a Kabul, per evacuare le 4.200 persone del personale diplomatico Usa. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pajhwok”. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha annunciato ieri l’invio di 3 mila militari statunitensi nel Paese sottolineando che la parte più cospicua del contingente sarebbe arrivata a Kabul entro domani. "La capacità non sarà un problema", ha assicurato Kirby, "saremo in grado di spostare migliaia di persone al giorno", permettendo il dislocamento dei 4.200 individui del personale diplomatico Usa. "Kabul non si trova al momento in una situazione di minaccia imminente”, ha detto Kirby. “Chiaramente, però , stanno tentando di isolare Kabul", ha aggiunto in riferimento ai talebani. (Res)