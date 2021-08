© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso fino al mattino, nel pomeriggio addensamenti sparsi su Alpi e Prealpi, in serata generale aumento della copertura a partire da Nordovest. Isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sui rilievi, in serata in probabile intensificazione sul Nordovest. In pianura temperature minime intorno a 25 °C, massime intorno a 38 °C. (Rem)