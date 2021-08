Lazio: Anpi Roma, il consigliere di Colleferro è da incriminare per apologia del nazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sappiamo se il caldo ferragostano ha dato alla testa all'ex consigliere comunale leghista di Colleferro o se, semplicemente, l'avvicinarsi di una nuova importante tornata elettorale riporta i fascisti alla luce del giorno. Certamente se un sottosegretario al Ministero dell'Economia può permettersi di proporre che il parco di Latina intitolato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, martiri con Francesca Morvillo e con le loro scorte nella lotta contro la mafia, venga reintitolato al gerarca fascista Arnaldo Mussolini, allora anche un qualunque seguace locale può proporre che piazzale dei Partigiani a Roma venga reintitolato, addirittura, ad Adolf Hitler". Lo scrive in una nota l'Anpi Roma. (segue) (Com)