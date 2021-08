Lazio: Anpi Roma, il consigliere di Colleferro è da incriminare per apologia del nazismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pesce puzza sempre dalla testa -si legge nella nota-, il sottosegretario Durigon col suo comportamento copre e incoraggia comportamenti ancora peggiori, anche per questo deve dimettersi immediatamente, come richiesto dal presidente nazionale Anpi. L'Anpi provinciale di Roma, con le sezioni di Colleferro e dei Vigili del Fuoco, corpo cui il tale afferma di appartenere, chiedono invece l'immediata incriminazione di Andrea Santucci per apologia del fascismo, ovvero del nazismo. L'apologia di Hitler è l'apologia dell'eliminazione fisica dell'opposizione antifascista, delle torture sistematiche, dello scatenamento della seconda guerra mondiale, del genocidio degli ebrei, dei rom e dei sinti, delle stragi di civili e dei campi di sterminio. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo tollerare". (Com)