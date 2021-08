Afghanistan: fonti a “Nova”, talebani ormai alle porte di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani si trovano ormai alle porte della capitale dell’Afghanistan Kabul, con alcuni presidi posizionati a circa 20 chilometri dalla capitale, e sono in corso dei tentativi di trattativa per evitare il loro ingresso in città. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la situazione militare è “chiara” e a “meno di miracoli” difficilmente cambierà, mentre sul piano diplomatico i negoziati proseguono a Doha. Le alternative che si profilano per una presa della capitale sono due: un lungo assedio che porti nel tempo la popolazione allo stremo, spingendola a rivoltarsi contro le autorità locali e ad arrendersi ai talebani; il collasso del governo e delle istituzioni. Infatti, come sottolineato dalle fonti locali, l’estensione della capitale e la sua complessità non consentono ai talebani di prenderla con un attacco e con azioni quartiere per quartiere. Secondo fonti contattate da “Agenzia Nova”, le cause dietro la manifesta disorganizzazione delle Forze armate afgane, che in molti casi hanno consegnato le armi ai talebani senza combattere, è da imputare all’incapacità della leadership afgana, in particolare al presidente Ashraf Ghani che in questi anni non avrebbe saputo costruire un rapporto con i militari e non ha lavorato ad alcuna strategia in caso di un’offensiva talebana. Al momento a Kabul sarebbero presenti circa tremila occidentali tra militari e civili, di cui 95 italiani. Gli Usa hanno annunciato l’invio di un contingente di tremila militari per evacuare il personale civile dell’ambasciata e i collaboratori afgani. L’evacuazione avverrà solo attraverso l’aeroporto di Kabul, l’unico ancora in funzione in tutto il Paese, con i restanti inservibili o sotto il controllo talebano. Secondo quanto appreso da “Nova”, i militari Usa e le forze inviate da altri Paesi andranno solamente a mantenere la sicurezza per le operazioni di evacuazione e rimpatrio dei propri cittadini e dei collaboratori afgani e in alcun modo avranno parte ai combattimenti. Al momento Danimarca, Norvegia e Finlandia hanno deciso di chiudere le proprie ambasciate, mentre gli altri Paesi, tra cui l’Italia, stanno valutando la situazione giorno per giorno. Anche la Nato, secondo quanto affermato ieri dal segretario generale, Jens Stoltenberg, manterrà aperta la sua rappresentanza a Kabul con l'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo. (segue) (Res)