Afghanistan: Ferrara (M5s), Europa si attivi per soluzione diplomatica

- L’Europa deve impegnarsi subito per una soluzione politica che consenta di preservare le poche conquiste fatte in questi ultimi due decenni e garantire finalmente una prospettiva di pace. Lo dichiara sul "Fatto Quotidiano" il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5s al Senato e capogruppo cinquestelle in Commissione esteri. "Se l’Unione europea non si fa promotrice di un’azione diplomatica, a riempire il vuoto lasciato dagli Usa saranno altri attori internazionali che già si stanno adoperando per perseguire i loro obiettivi geopolitici", ha aggiunto. "L’Italia - prosegue Ferrara - che in Afghanistan ha avuto un ruolo di primo piano e che tante risorse umane ed economiche ha sacrificato per il bene degli afgani, sia protagonista nell’organizzazione di una vera ‘missione di pace’, una missione diplomatica europea per convincere i principali attori afgani a dare vita a un nuovo governo di unità nazionale rispettoso dei diritti umani. Purtroppo, nei mesi scorsi, non si è voluto realmente trovare una convergenza con i talebani. Ora è il momento di farlo, usando la leva degli aiuti economici. Se questo percorso di pace avesse successo, Italia ed Europa potrebbero svolgere un ruolo di primo piano, collaborando con il nuovo governo alla riconciliazione, al disarmo delle milizie e alla ricostruzione, avviando una rafforzata cooperazione civile allo sviluppo e per la tutela dei diritti umani come sostiene da tempo il nostro ministro degli Esteri Di Maio. Questa è l’unica via per rimediare a vent’anni di errori. Lo dobbiamo al popolo afgano, che non può essere abbandonato, e ai tanti ragazzi italiani ed europei che per l’Afghanistan hanno sacrificato la loro vita", conclude il senatore Ferrara.(Res)