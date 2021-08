© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un segnale "positivo" per tutto il Paese la firma del protocollo sulla sicurezza delle scuole tra governo e sindacati in vista dell’avvio del nuovo anno. Lo scrive su Twitter il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, che aggiunge: "Questo è il metodo giusto per assicurare la didattica con il necessario clima di condivisione e responsabilità". (Rin)