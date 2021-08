Business news: BioNTech migliora stime 2021, 15,9 miliardi di euro grazie a vendite vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda biofarmaceutica tedesca BioNTech ha alzato le previsioni di vendita per l’anno corrente grazie al vaccino contro il Covid-19 prodotto insieme alla statunitense Pfizer e si aspetta ora un fatturato di 15,9 miliardi di euro. Le aspettative di vendita si basano sui contratti di fornitura attualmente firmati per circa 2,2 miliardi di dosi di vaccino nel 2021, come annunciato dalla società con sede a Mainz. Pfizer aveva aumentato le previsioni di vendita del vaccino alla fine di luglio dopo la conclusione di ulteriori contratti di fornitura. Complessivamente, BioNTech punta ora a una capacità produttiva di tre miliardi di dosi entro la fine dell'anno e di ulteriori quattro miliardi di unità nel 2022. Nel secondo trimestre, grazie al business dei vaccini, BioNTech ha investito 5,31 miliardi di euro, circa 1.273 volte tanto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando il ricavato era stato di 41,7 milioni di euro. L'utile netto è stato di 2,79 miliardi di euro dopo una perdita di 88,3 milioni registrata l'anno prima. (Geb)