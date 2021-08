Business news: Romania, premier Citu, dati su inflazione dimostrano che "non siamo più Paese con bassi salari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull'inflazione diffusi dalla Banca nazionale di Romania (Bnr) rappresentano una stima, ma ci sono dati "interessanti" sui salari, che mostrano che la Romania sta andando nella direzione che "non è più un Paese con salari bassi". Lo ha dichiarato il primo ministro romeno, Florin Citu, prima della riunione dell'Ufficio esecutivo del Partito nazionale liberale (Pnl), commentando i dati diffusi dalla Bnr che hanno visto un aumento al 5,6 per cento dell'inflazione per fine anno e al 3,4 per cento nel 2022. "Ho visto dei dati molto interessanti, come più dell'uno per cento dei dipendenti in Romania che ha uno stipendio superiore ai 3 mila euro netti, come anche la quota di chi ha uno stipendio superiore a mille euro sta aumentando, il che significa che ci stiamo muovendo nella direzione che volevo, verso un momento in cui la Romania non è più un Paese a basso salario", ha spiegato Citu ripreso dall'agenzia di stampa "Agerpres". "La Romania sta diventando una destinazione per investimenti ad alto valore aggiunto e non è più una destinazione per bassi salari", ha affermato il capo di governo. "Un'economia liberale è un'economia che crea opportunità per tutti i romeni. Attraverso gli investimenti, creiamo opportunità", ha spiegato il primo ministro romeno. (Rob)