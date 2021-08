Business news: Slovenia, produzione industriale in aumento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione dell'industria slovena ha registrato una crescita a giugno dell'1,6 per cento rispetto al mese precedente. E' quanto rileva l'Istituto sloveno di statistica, secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Il valore totale della produzione industriale nel mese di giugno è stato invece più alto del 18,9 per cento rispetto a giugno dello scorso anno, superando anche il valore di giugno 2019. Nella prima metà dell'anno la produzione industriale si è rafforzata del 13,7 per cento. Il primo semestre del 2020 aveva registrato un calo del 10,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Seb)