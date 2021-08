© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annua in Germania a luglio su base annua, secondo le stime definitive, è salita al 3,8 per cento rispetto al 2,3 per cento registrato a giugno. Si tratta, secondo un comunicato dell'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis) del tasso più alto dal 1993. Su base mensile, i prezzi hanno accelerato allo 0,9 dallo 0,4 per cento del mese di giugno. (Geb)