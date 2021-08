Business news: Regno Unito, raddoppiati gli ordini Deliveroo da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono raddoppiati gli ordini online per la compagnia di consegna cibo britannica Deliveroo nella prima metà del 2021. Come riportato dall'emittente televisiva "Bbc", Deliveroo ha ricevuto 148,8 milioni di ordini da inizio anno. Anche il valore totale delle transazioni è raddoppiato. Nonostante l'allentamento delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid-19, "è stata registrata una forte crescita per Deliveroo", ha affermato l'amministratore delegato della società, Will Shu. Infatti, rispetto al primo semestre del 2020, la compagnia di cibo britannica ha visto un aumento del 99 per cento nel valore delle transazioni. (Rel)