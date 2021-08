Business news: Regno Unito, forte aumento traffico passeggeri all'aeroporto Heathrow a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Heathrow, il principale aeroporto di Londra, ha visto un forte aumento dei passeggeri nel mese di luglio. Come riportato dai media britannici, Heathrow ha registrato un traffico di 1,5 milioni di passeggeri nel mese di luglio a seguito dell'allentamento delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid-19. Infatti, da un mese, i cittadini britannici completamente vaccinati sono autorizzati a recarsi in Paesi a "rischio medio" di contagio da Covid-19 senza doversi sottoporre alla quarantena al proprio ritorno nel Regno Unito. In aggiunta, da inizio agosto, il Paese ha riaperto le frontiere a tutte le persone completamente vaccinate provenienti dagli Stati Uniti e dall'Unione europea. Ciò nonostante, il numero di viaggi rimane dell'80 per cento inferiore a quello registrato prima della pandemia. Per questo motivo, il governo britannico è stato sollecitato a ridurre ulteriormente le norme restrittive oltre che a diminuire i costi dei test imposti per poter viaggiare, sia dall'aeroporto di Heathrow che dalla compagnia di bandiera del Regno Unito British Airways. (Rel)