Business news: il Regno Unito investe oltre 11 milioni di euro nel satellite Titania

- In-Space Missions Ltd si è aggiudicata il contratto di oltre 11 milioni di euro per la costruzione del satellite Titania. Il satellite, che verrà lanciato in orbita nel 2023, avrà un ruolo cruciale nella ricerca sulle nuove frontiere della comunicazione, incluse applicazioni militari. Grazie a questo strumento, peraltro, sarà possibile trasmettere di una notevole quantità di dati con rischi minimi di intercettazione. Il dottor Mike O'Callaghan, responsabile della sezione spaziale del Laboratorio di scienza e tecnologica della Difesa (Dstl) ha sottolineato il ruolo fondamentale del progetto nello sviluppo e l'utilizzo delle cosiddette Comunicazioni ottiche in spazio libero (Free space optical communication - Fsoc). (Rel)