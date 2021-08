Business news: Albania, gara d'appalto da 45 milioni di euro per porto vicino Valona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture albanese ha invitato le società interessate a presentare le offerte nell'ambito della gara per l'affidamento di un contratto pubblico-privato per la costruzione di un porto vicino a Valona. Si tratta di un porto per la pesca che dovrà sorgere a due chilometri da Valona. La gara prevede un contratto di concessione della durata di dieci anni. Il ministro delle Infrastrutture albanese ha dichiarato che il valore complessivo del progetto è di 44,9 milioni di euro. Il termine di presentazione offerte è previsto per il 17 settembre. (Alt)