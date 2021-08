Business news: Grecia, Hellenic Cables costruirà cavo elettrico tra Naxos e Santorini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Hellenic Cables è stata selezionata dall'operatore indipendente ellenico per le trasmissioni della rete elettrica (Admie) come vincitore della gara d'appalto per costruire l'interconnettore tra le isole di Naxos e Santorini. L'offerta di Hellenic Cables ha superato quella di Prysmian Powerlink, offrendo un costo totale di 79,5 milioni di euro per la realizzazione del cavo elettrico tra le due isole greche. Il cavo elettrico che collegherà Naxos e Santorini sarà lungo 82,5 chilometri e sarà posto ad una profondità di 400 metri. L'obiettivo essenziale del progetto è quello di assicurare all'isola di Santorini forniture di elettricità anche durante la stagione estiva. (Gra)