Business news: Regno Unito, con allentamento restrizioni Pil cresce del 4,8 per cento in secondo trimestre

- L'economia del Regno Unito è cresciuta del 4,8 per cento tra aprile e giugno 2021 a seguito di un allentamento delle restrizioni imposte per via della pandemia da Covid-19. Come riferito dall'emittente televisiva "Bbc", i dati raccolti dall'Ufficio di statistica britannico indicano che l'aumento del prodotto interno lordo del Paese (Pil) è avvenuto a seguito della riapertura di bar, ristoranti, alberghi e scuole. Ciò nonostante, il fattore che ha influito maggiormente sulla crescita economica del Paese è stato un incremento nei consumi, che sono saliti del 7,4 nell'ultimo trimestre, superando le aspettative. Nonostante questi segnali di ripresa, l'economia britannica non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia: la società di consulenza Capital Economics, in ogni caso, è ottimista che il Paese tornerà ai livelli pre-Covid verso la fine dell'anno. "Siamo fiduciosi del fatto che il Pil mensile del Regno Unito tornerà ai livelli registrati a febbraio del 2020 entro ottobre", ha spiegato l'economista Ruth Gregory. (Rel)