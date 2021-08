Business news: Albania, governo, oltre 150 milioni di euro per strategia nazionale investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha messo in campo una strategia nazionale per gli investimenti dal valore di 150 milioni euro: 71 milioni di euro dovrebbero essere spesi nell'ambito di un piano di azione nazionale per lo sviluppo imprenditoriale 2021-2027 mentre 80 milioni di euro verranno coperti da garanzie sovrane. Come riferito dal portale di informazione "Albanian Daily News", il piano d'azione mira allo sviluppo commerciale e di investimenti del Paese in un periodo di sei anni. Già pubblicato sulla gazzetta ufficiale, il documento strategico prevede di ottimizzare gli investimenti per lo sviluppo economico del Paese e la promozione del suo inserimento nei mercati internazionali. Per questo motivo, sarà necessario il sostegno dei ministri e delle istituzioni che regolano le politiche che influiscono sullo sviluppo commerciale e l'attrattiva del Paese per gli investitori. E' inoltre prevista una collaborazione attiva con il mondo accademico, con le organizzazioni sociali civili e le società, oltre all'attuazione di un regime di sostegno per le piccole e medie imprese (Pmi). (Alt)