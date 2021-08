Afghanistan: segretario Onu Guterres, fermare offensiva e avviare negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha fatto appello al movimento dei talebani affinché fermi immediatamente l’offensiva in corso in Afghanistan per avviare nuovi negoziati. “Il messaggio della comunità internazionale a chi è sulla strada della guerra deve essere chiaro: prendere il potere con la forza militare è una causa persa. Ciò può portare solo a una guerra civile prolungata o al completo isolamento dell'Afghanistan", ha spiegato Guterres, per poi aggiungere: "Invito i talebani a fermare immediatamente l'offensiva negoziando in buona fede nell'interesse dell'Afghanistan e del popolo. Solo un accordo politico negoziato può garantire la pace”. Secondo il segretario generale "l'Afghanistan sta andando fuori controllo" dal momento che “solo nell'ultimo mese, più di mille persone sono state uccise o ferite da attacchi indiscriminati contro i civili, in particolare nelle province di Helmand, Kandahar e Herat(Nys)