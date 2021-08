Usa: madre e figlia trovate morte e legate a un letto, 18 accusato di omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 18enne di St. Louis, nel Missouri, è accusato di omicidio dopo il ritrovamento di tre persone decedute, tra cui una madre e una figlia i cui corpi sono stati rinvenuti legati a un letto. Il ragazzo, che corrisponde al nome di Prinshun McClain, è stato arrestato ed è ancora sotto custodia della polizia. Lo ha detto la portavoce del dipartimento Evita Caldwell, secondo quanto riportato da “Nbc News”. McClain è accusato di tre omicidi, furto con scasso e quattro capi di imputazione per azioni criminali armate. Victoria Manisco, 26 anni, è stata probabilmente la prima ad essere colpita dall'adolescente martedì sera sotto il suo portico. Mercoledì è stata trovata morta. Anche Terri Bankhead e sua figlia Da'Nilya Edwards, otto anni, sono state trovate morte nella loro casa mercoledì. La madre di Bankhead, la nonna di Da'Nilya, ha trovato i due corpi legati a un letto, non avendo ricevuto notizie dalla figlia per diverse ore.(Nys)