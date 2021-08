Business news: Repubblica Ceca, governo stanzia 49,3 milioni di euro di incentivi al settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto un aumento dei contributi a fondo perduto per incentivare il turismo in Repubblica Ceca. Come riferito dall'emittente radiofonica pubblica “Radio Prague”, il ministero dello Sviluppo regionale investirà 49,3 milioni di euro all'anno per stimolare il settore turistico a livello nazionale. La metà di questa somma verrà assegnata in gestione all'Agenzia del turismo ceco, tramite la quale verranno allocati 3,4 milioni di euro in campagne volte a stimolare il segmento nazionale ed estero. L'Agenzia valuterà inoltre l'efficacia delle campagne in funzione di una raccolta dati del coinvolgimento registrato sui social media. "Chiaramente, daremo priorità ai Paesi più vicini a noi, dato che sarà più facile attrarre turismo da quelle parti. Detto questo, non metteremo da parte gli altri Paesi, come la Russia, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti, che, al momento, non sembrano considerare la Repubblica Ceca come potenziale destinazione. Dobbiamo rimanere competitivi a livello globale: per questo motivo, la campagna si svolgerà su tutti i fronti", ha dichiarato il direttore dell’Agenzia, Jan Herget. Il progetto è mirato a promuovere il turismo in Repubblica Ceca a seguito del declino del settore dovuto alla pandemia da Covid-19. (Vap)