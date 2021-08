Business news: Croazia, premi delle compagnie assicurative quasi a un miliardo di euro a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I premi lordi delle compagnie di assicurazione in Croazia hanno raggiunto da gennaio a fine luglio il valore di 7,4 miliardi di kune (987 milioni di euro). Lo rivelano i dati raccolti dall'Ufficio per le assicurazioni della Croazia secondo quanto rilanciato dall'emittente "N1". La cifra rappresenta una crescita del 12,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il totale dei premi lordi per le assicurazioni "non vita" è cresciuto del 12,8 per cento, pari a una somma di 5,6 miliardi di kune (747 milioni di euro), mentre i premi per le assicurazioni sulla vita hanno registrato una crescita dell'11,1 per cento portandosi ad un valore di 1,8 miliardi di kune (240 milioni di euro). (Seb)