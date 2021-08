Business news: Francia, a luglio minimo storico numero fallimenti imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di luglio ha registrato il minimo storico del numero di fallimenti delle imprese in Francia. È quanto annunciato dalla Banca di Francia, secondo cui le misure restrittive imposte dal governo francese e l’assistenza offerta alle aziende durante la pandemia di Covid-19 hanno favorito questo calo. Come riportato dall'emittente televisiva “Bfmtv”, infatti, il numero di fallimenti di aziende è calato del 27,6 per cento rispetto all'anno scorso. "Persino i settori più a rischio fallimento durante la pandemia, per via delle conseguenze del distanziamento sociale sulle loro attività, come la ristorazione e l'alberghiero, hanno registrato un minor numero di fallimenti delle aziende", ha riferito la Banca di Francia. (Frp)