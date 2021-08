Business news: Spagna, da maggio oltre 116 mila lavoratori escono da cassa integrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio ed il turismo hanno permesso da maggio di far uscire dalla cassa integrazione straordinaria (Erte) 116 mila lavoratori spagnoli. Ciò è stato possibile grazie all'allentamento delle restrizioni per combattere il Covid-19, all'avanzamento della campagna di vaccinazione ed all'arrivo dell'estate con il rilancio dell'attività turistica. Da inizio maggio alla prima settimana di agosto, riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i settori del turismo e del commercio hanno permesso a 116.344 di uscire dalla cassa integrazione straordinaria. Il ministro della Sicurezza sociale, Jose Luis Escrivá, ha evidenziato che in questo modo la Spagna è scesa sotto la soglia di 300 mila persone iscritte all'Erte. (Spm)