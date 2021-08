Usa: Noaa, luglio mese più caldo mai registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di luglio 2021 è stato il più caldo mai registrato a livello globale. E’ quanto rilevano i dati globali rilasciati dai Centri statunitensi per l'informazione ambientale della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). "In questo caso, il primo posto è il peggiore della classifica in cui trovarsi", ha ironizzato l'amministratore della Noaa, Rick Spinrad. "Luglio è in genere il mese più caldo dell'anno, ma luglio 2021 ha superato se stesso sia come luglio che come il mese più caldo mai registrato. Questo nuovo record si aggiunge al percorso inquietante e dirompente che il cambiamento climatico ha stabilito per il mondo", ha spiegato Spinrad.(Nys)