Perù: partito di governo denuncia "golpe parlamentare" da parte dell'opposizione

- Il gruppo parlamentare Perù Libre ha denunciato un tentativo di "golpe parlamentare" da parte dell'opposizione che mira a "impedire di governare all'esecutivo del presidente Pedro Castillo. Lo ha affermato il portavoce Waldemar Cerron, che ha ricordato in questo senso la sconfitta del suo partito nell'assegnazione delle presidenze delle principali commissioni della Camera, finite in mano a rappresentanti dell'opposizione e le denunce interposte contro membri dell'esecutivo. "Chiediamo che ci lascino governare e che vengano riviste le nomine delle commissioni", ha dichiarato Cerron in una conferenza stampa. "Si tratta di un golpe quando vengono prese decisioni alle spalle del governo che pregiudicano il paese", ha aggiunto il portavoce. Le difficoltà del governo di Castillo derivano dal fatto che l'esecutivo può contare solo su 37 deputati su 130, e ad oggi non è riuscito a costruire una coalizione disposta a sostenere le iniziative del presidente. (segue) (Brb)