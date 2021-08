Cile: presentato ricorso su appalto fabbricazione passaporti vinto da consorzio cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Controllore generale della Repubblica del Cile ha avviato un procedimento di riesame dell'appalto pubblico per la concessione del servizio di fabbricazione dei nuovi documenti d'identità e passaporti dopo che un tribunale ha accolto il ricorso di due consorzi rimasti esclusi dall'appalto. Si tratta, si legge sul portale "Biobio", del consorzio misto cileno-spagnolo "Sonda y Thales" e della multinazionale francese Idemia, che hanno presentato un ricorso per "violazione delle norme fondamentali in materia di contratti amministrativi". Secondo quanto denunciano i ricorrenti, l'offerta del consorzio tedesco-cinese "Aisino-Mühlbauer", aggiudicatario del contratto, non avrebbe soddisfatto una serie di requisiti. Tra questi, "il livello di precisione richiesto nei test biometrici, il cui scopo è verificare che il documento garantisca un'identità univoca e prevenire qualsiasi tipo di frode o errore nell'emissione dei documenti". (segue) (Abu)