Afghanistan: Blinken sente omologo kazako Tileuberdi, focus su escalation

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, per discutere della situazione in Afghanistan. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha aggiornato l’omologo kazako sui piani degli Stati Uniti per ridurre la presenza civile Usa a Kabul, alla luce dell'evoluzione della situazione della sicurezza. Il capo della diplomazia di Washington ha sottolineato al contempo che “rimaniamo impegnati a mantenere forti relazioni diplomatiche e di sicurezza con il governo dell'Afghanistan”, spiega la nota. Le parti hanno anche discusso della pandemia di Covid-19 e si sono impegnate a rimanere in stretto contatto su entrambe le questioni.(Nys)